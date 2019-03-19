جوارديولا يخطط لصفقة تبادلية بين مانشستر سيتي وأتليتكومدريد

أظهر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي إعجابه بالغاني توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني عقب تألقه مع فريقه في الفترة الأخيرة. وأكد موقع "ويب غانا" أن المدير الفني لمانشستر سيتي أبدي إعجابه بتوماس بارتي الذي يري أنه يشبه يايا توريه لاعب الفريق السابق ومنتخب كوتديفوار، وطالب بضرورة التعاقد معه خلال الفترة المقبلة. يشبه يايا توريه لاعب الفريق السابق ومنتخب كوتديفوار، وطالب بضرورة التعاقد معه خلال الفترة المقبلة. ويري بيب جواردييولا أن توماس بارتي يعد البديل الأفضل على المدي البعيد للنجم البرازيلي فيرناندو دا سيلفا في حالة اعتزاله كرة القدم. وأشار التقرير أن نادي مانشستر سيتي بصدد تفعيل مقايضة مع نظيره أتليكتو مدريد من شأنها انتقال إلكاي جوندوغان إلى النادي الإسباني مقابل الظفر بخدمات توماس بارتي. اللاعب الغاني البالغ من العمر 25 عامًا شارك هذا الموسم مع أتليتكو مدريد في 24 مباراة بالدوري الإسباني سجل خلالهم هدفين.

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