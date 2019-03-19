مصر المقاصة يهزم الداخلية استعدادًا للجونة

فاز فريق مصر المقاصة على الداخلية بهدف نظيف فى اللقاء الودى بالملعب الفرعى لاستاد الدفاعى الجوى. الدفاعى الجوى. سجل هدف اللقاء عادل وليد في الشوط الثاني. تأتى البروفة في إطار استعداد المقاصة للقاء الجونة، فى الجولة الـ27 لمسابقة الدورى، والمقرر لها الأحد 31 مارس الجارى.

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