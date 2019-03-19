مصر المقاصة يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا للجونة

قرر طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، الدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية، بداية من بعد غد الخميس، ولمدة 5 أيام ، وذلك خلال فترة توقف الدوري ، والاستعداد لمباراة الجونة بالجولة الـ 27 ببطولة الدوري المصري، والمقرر لها الأحد 31 مارس الجاري.

وأكد طلعت يوسف ، أن فترة

توقف الدوري بسبب معسكر المنتخب الوطني ، فرصة لعلاج بعض الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في مباريات المقاصة الماضية، ونسعي لزيادة الانسجام بين اللاعبين في المعسكر ، بجانب الاهتمام بتحقيق المزيد من التركيز والانضباط ، والتدريب على بعض الجمل الخططية والتكتيكية لتنفيذهاخلال المواجهات المقبلة.

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وأعلن وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، أنه تقرر حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية غدا الأربعاء من التدريبات الجماعية ، قبل الانتظام بالمعسكر المغلق بالإسكندرية ، الذى يبدأ بعد غد الخميس وينتهى الإثنين المقبل.

وأوضح هويدي ، أن الفريق قد يؤدي بعض المباريات الودية في معسكر الاسكندرية او بعد العودة للانتظام في تدريباته الجماعية بالقاهرة خلال توقف الدوري ، وضمن الاستعداد لمواجهة الجونة الأحد 31 مارس.