نجم طائرة الأهلي: روح الفانلة الحمراء سر التتويج بالبطولات

أعرب عبدالحليم عبو، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على طلائع الجيش، والتتويج بلقب بطولة كأس مصر. وقال، إن جميع اللاعبين تعاهدوا من البداية على الفوز بجميع البطولات،وإن بطولة الكأس تعد البداية.
وأشار لاعب طائرة الرجال بالأهلي، إلى أن المنافسات في بطولة الكأس لم تكن سهلة، في ظل رغبة جميع الفرق في المنافسة، ولكن عزيمة وإصرار
وأكّد عبو، على أن الفريق يحتفل اليوم بلقب بطولة الكأس، على أن يغلق هذه الصفحة للتركيز في البطولات الأخرى بحثًا عن الفوز بلقب جديد، يضاف إلى سجلات بطولات النادي واللاعبين.
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