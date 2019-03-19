سبورتنج يفوز ببرونزية كأس مصر للكرة الطائرة

فاز فريق سبورتنج للكرة الطائرة رجال ببرونزية كاس مصر بعد تغلبه على نظيره الشمس بنتيجة 3 / 1 فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع. / 1 فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع. كان الأهلى قد فاز بالبطولة بعد تغلبه على طلائع الجيش في النهائي 3 -صفر ،بينما تأهل طلائع الجيش للنهائي بالفوز على سبورتنج بنفس النتيجة.

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