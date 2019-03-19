آنسات الصيد يتوجن ببطولة الجمهورية لكرة السلة

توج فريق آنسات كرة السلة تحت 18 سنة بنادي الصيد ببطولة الجمهورية، بعد الفوزعلى سموحة 52/ 44.
يشرف على الفريق حسين أبو السعود
عضو مجلس إدارة النادى، ويقود الفريق تدريبيا عمرو عاصم المدير الفنى لقطاع كرة السلة والدكتور محمد حامد مدرب الدرجة الأولى سيدات.
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