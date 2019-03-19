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الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش وديًا الأحد المقبل

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يلتقي فريق الإسماعيلي مع طلائع الجيش وديًا يوم الأحد المقبل استعدادا للقاء إنبي في الدوري والمقرر

له 31 مارس المقبل بالجولة 26 للبطولة.

ومن المقرر أن يبحث مسئولو

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الدراويش عن بروفة جديدة  بعد مباراة الطلائع في إطار نفس الاستعدادات.

يذكر أن الإسماعيلي خرج من دور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي متذيلا مجموعته الثالثة.

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