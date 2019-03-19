الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش وديًا الأحد المقبل

يلتقي فريق الإسماعيلي مع طلائع الجيش وديًا يوم الأحد المقبل استعدادا للقاء إنبي في الدوري والمقررله 31 مارس المقبل بالجولة 26 للبطولة.
ومن المقرر أن يبحث مسئولو
يذكر أن الإسماعيلي خرج من دور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي متذيلا مجموعته الثالثة.
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