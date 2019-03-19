الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش وديًا الأحد المقبل

يلتقي فريق الإسماعيلي مع طلائع الجيش وديًا يوم الأحد المقبل استعدادا للقاء إنبي في الدوري والمقرر

له 31 مارس المقبل بالجولة 26 للبطولة.

ومن المقرر أن يبحث مسئولو

الدراويش عن بروفة جديدة بعد مباراة الطلائع في إطار نفس الاستعدادات.

يذكر أن الإسماعيلي خرج من دور المجموعات لدوري الأبطال الأفريقي متذيلا مجموعته الثالثة.