الزمالك يفوز على طلائع الجيش ويحافظ علي صدارة دوري اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، علي نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة ٢٩/٢٧، في المباراة التي أقيمت بنتيجة ٢٩/٢٧، في المباراة التي أقيمتاليوم الثلاثاء، علي صالة النادي. وبهذه النتيجة يحافظ يد الزمالك علي صدارة الدوري بفارق الأهداف عن الأهلي.

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