أعلن نادي العربي القطري إتمام تعاقده مع قائد منتخب آيسلندا آرون غونارسون لاعب كارديف سيتي الإنجليزي لمدة موسمين. وكتب حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن مدافع فريق كارديف سيتي انتقل إلى فريقه لمدة موسمين مع إمكانية تمديد العقد لموسم ثالث، ولم يكشف عن أى تفاصيل مالية خاصة بانتقال اللاعب. لمدة موسمين مع إمكانية تمديد العقد لموسم ثالث، ولم يكشف عن أى تفاصيل مالية خاصة بانتقال اللاعب. وكان اللاعب جدد تعاقده مع كارديف سيتي الصيف الماضي لمدة Advertisements عام واحد، لينتقل إلى صفوف النادي القطري في صفقة انتقال حر. آرون غونارسون البالغ من العمر 30 عامًا لعب لصفوف كارديف سيتي منذ عام 2011 وشارك في 263 مباراة سجل خلالهم 25 هدفًا، كما مثل منتخب بلاده منذ عام 2008 وشارك 81 مباراة دولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد منتخب آيسلندا ينتقل إلى العربي القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.