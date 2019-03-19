رياضة | برشلونة يستهدف التعاقد مع بديل جوردي ألبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستهدف التعاقد مع بديل جوردي ألبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث مسئولو نادي برشلونة الإسباني في الفترة الحالية، عن ظهير أيسر مميز للتعاقد معه في الصيف القادم، ليكون بديلا قويا للإسباني جوردي ألبا في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة ‏"الموندو ديبورتيفو"، إن التقارير التي تتكلم عن "تاجليافيكو" لاعب اياكس جيدة، والبارسا يعرفون الأرجنتيني جيداً لأنهم كانوا يتابعون "دي يونج، ودي ليخت".

ولكن العائق الوحيد في ضم اللاعب خلال الصيف المقبل هو أن اللاعب الأرجنتيني يريد أن يكون أساسياً دائما، وهذا أمر سيكون صعب بوجود "جوردي ألبا".

وسيعقد البارسا جلسة مع تاجليافيكو لإمكانية معرفة نيته في الفترة المقبلة مع ناديه اياكس امستردام، وان يكون بديلا قويا للإسباني في البارسا.