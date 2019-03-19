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رياضة | صفقة تبادلية تقرب ماني من ريال مدريد

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أشارت تقارير صحفية إنجليزية ، إلى أن نادي ريال مدريد يجهز خطة مفاجأة من أجل الظفر بخدمات النجم السنغالي ساديو ماني جناح في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقد أبدى زيدان اهتمامه بالتوقيع مع ساديو ماني جناح ليفربول في الصيف المقبل ، لتدعيم الخط الهجومي للميرينجي بالموسم الجديد.

وأوضحت صحيفة الجارديان الإنجليزية أن زين الدين زيدان يائس من توقيع ساديو ماني لريال مدريد في الصيف المقبل ، ويجهز خطة مُحكمة لإغراء ليفربول للسماح لماني بالذهاب لسانتياجو برنابيو.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد على استعداد لتقديم مدافعه الفرنسي رافائيل فاران كجزء من صفقة التوقيع مع ساديو ماني.

فاران البالغ من العمر 25 عامًا هو أحد أرقى المدافعين في العالم ، وسيكون شريكًا رائعًا لفيرجيل فان ديك في قلب الدفاع للريدز.

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وقد انضم ماني البالغ من العمر 26 عامًا إلى فريق ليفربول من ساوثامبتون في صيف عام 2016 ، مقابل رسوم يُعتقد أنها تبلغ قيمتها 34 مليون جنيه إسترليني ، وقد حقق نجاحًا كبيرًا في ملعب أنفيلد ، حيث سجل 53 هدفًا وصنع 21 هدفًا في 111 مباراة في جميع المسابقات.

لكن لسوء حظ ليفربول ، فإن عروضه الجيدة لم تمر دون أن يلاحظها أحد ، ولذلك أصبح ماني أحد اللاعبين المطلوبين لتدعيم صفوف ريال مدريد بأمر من زين الدين زيدان.

هذه المطالبات قد تفاجئ أنصار ليفربول ، حيث يمكن القول إن فاران من بين أفضل المدافعين في كرة القدم الأوروبية في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك ، فقد ادعى أنه قد يكون واحدًا من عدد من لاعبي ريال مدريد لمواجهة مستقبل غامض تحت قيادة زين الدين زيدان.

يتطلع مدرب ريال مدريد الجديد زيدان إلى إجراء تغييرات كبيرة على الفريق فور عودته ، ويقال إن زيدان معجب كبير باللاعب ماني لكن الأمر سيستغرق بعض العروض لإقناع ليفربول بالبيع.

يذكر أن الفرنسي فاران الذي توج بكأس العالم 2018 ، حقق 4 ألقاب أبطال أوروبا و 2 دوري إسباني و 2 كأس الملك والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي 3 مرات و 4 مرات كأس العالم للأندية.

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