رياضة | راموس يطلب من بيريز طرد 6 لاعبين من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية ، اليوم الثلاثاء ، عن قيام النجم الدولي الإسباني سيرجيو راموس ، بوضع قائمة سوداء لزين الدين زيدان تضم عدد من لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني، حيث يتهمهم اللاعب بالتسبب فيما يمر به الفريق في الفترة الحالية.

وعاد زيدان إلى ريال مدريد بمهمة مزدوجة ، الفوز بالألقاب مرة أخرى ، وتنظيف غرفة ملابس الفريق الملكي.

وذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية أن سيرجيو راموس يدرك كل شيء ، وأيضًا أولئك الذين يبحثون عن خيارات أفضل لأن زيدان لا يعول عليهم أو لأنهم سيحصلون على فرصة أخيرة قبل رحيلهم في الصيف القادم.

وأوضحت الصحيفة أن راموس وضع مارسيلو على رأس قائمته السوداء، حيث يرى اللاعب أن الدولي البرازيلي لا يصلح للحصول على مركز أساسي في مركز الرواق الأيسر بسبب سوء مستواه في الفترة الأخيرة.

على جانب أخر فإن راموس يرى ضرورة تخلي الفريق عن كل من توني كروس وإيسكو وماركوس يورينتي وخيسوس فاييخو وجاريث بيل ، وسيتم التخلي عنهم أو بيعهم إذا وصلت عروض عالية لهم في الميركاتو.



لا ينوي ريال مدريد التخلي عن أي لاعب ، لكنه يفكر جديًا في تنظيف غرفة تبديل الملابس من اللاعبين الذين لا يعول عليهم المدرب الفرنسي لريال مدريد.