رياضة | صالح جمعة يفاجئ مدرب الأهلي قبل مباراة القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يفاجئ مدرب الأهلي قبل مباراة القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلي، الأجازة التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام قبل العودة للاستعداد لمباراة القمة.

وحصل الأهلي على فترة راحة عقب الفوز في المباراة الأخيرة بدور المجموعات فى دورس أبطال أفريقيا أمام شبيبة الساورة الجزائري.

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وأدى صالح جمعة تدريبات بدنية فى صالة الجيم بالنادي اليوم، ساعيًا للتواجد بقائمة الفريق لمواجهة الزمالك يوم ٣٠ مارس الجاري بملعب برج العرب.

ويفكر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، في الدفع بصالح خلال مباراة القمة، بدلًا لكريم نيدفيد الذي لن يشارك في المباراة بسبب الإيقاف.