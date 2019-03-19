رياضة | جريزمان يوجه رسالة مؤثرة إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان يوجه رسالة مؤثرة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد أرسل رسالة لبرشلونة من خلال المحيطين به خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن رسالة جريزمان كانت بشأن موقفه من الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن النجم الفرنسي وجه رسالة إلى برشلونة من خلال ممثليه والبيئة المحيطة به قبل أن يودع أتلتيكو مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا على يد يوفنتوس الإيطالي من دور الـ 16.

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن الرسالة مفادها كان اعتذارًا من جريزمان بشأن رفض العرض الأول من برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المحيطين بجريزمان أكدوا أن جريزمان سيكون سعيدًا إذا حصل على فرصة أخرى لارتداء قميص الفريق الكتالوني.