رياضة | براءة باريس تصدم ريال مدريد في صفقتي الموسم

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية قبول الاستئناف المقدم من نادي باريس سان جيرمان على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإعادة فتح التحقيق بشأن خرق قوانين اللعب المالي النظيف.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن قرار المحكمة الرياضية ببراءة باريس سان جيرمان من تهمة اللعب المالي النظيف، جاء بمثابة قرار صادم لريال مدريد والذي كان يتخذ العقوبة ضد باريس كخطوة للتعاقد مع نيمار أو مبابي.

واشار الموقع، إلى أن نيمار ومبابي أصبحا بعيدان عن ريال مدريد، لأن باريس سان جيرمان لن يكون مضطرا لبيع أحدهما بسبب العقوبة.

واكد الموقع، على أن باريس سان جيرمان تنفس الصعداء بعد قرار المحكمة الرياضية، خاصة وأن النادي كان قلقاً من عودة زيدان لتدريب ريال مدريد وطلبه التعاقد مع مبابي.