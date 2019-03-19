رياضة | رئيس ريال مدريد يضع شرطًا صارمًا لبيع نجوم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد يضع شرطًا صارمًا لبيع نجوم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية ، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اتخذ قرارًا صارمًا ومهمًا للغاية قبل نهاية الموسم الحالي والدخول في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس الريال وخوسيه أنخيل سانشيز المدير العام وزين الدين زيدان مدرب الفريق سيستمعوا إلى رغبة اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى لو طلب بعض لاعبي الريال الرحيل ، مثل ما يتم تداوله مع فاران ولكن الأولية ستكون لاهتمامات ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة أن أي لاعب يرغب في الرحيل عن ريال مدريد ، سيضع النادي وحده السعر المطلوب لجميع الفرق التي ترغب بالتعاقد.



ويعتقد قادة ريال مدريد أن اللاعبين الحاليين لديهم قيمة أكبر بغض النظر عما قدموه هذا الموسم ، لذا لن يبيعوا أي لاعب يطلب المغادرة دون سعر المطلوب ، يريد ريال مدريد بيع 3-4 لاعبين مقابل 200 مليون يورو هذا الصيف.