رياضة | 20 لاعبا في قائمة المقاولون استعدادا للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا في قائمة المقاولون استعدادا للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس القائمة فريقه لمواجهة نظيره الزمالك غدا في السابعة مساء باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس،ضمن مواجهات الجولة ال 26 للدوري الممتاز.

وتضم القائمة محمود أوالسعود وحسن شاهين، وأمير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح ومحمد طلعت وفادي نجاح وحسن الشامي وكريم مصطفي ومحمد سوسته ومحمد مجلي واحمد الشيمي وفاروقا نورالدين وسيف الجزيري وعبدالوهاب اسماعيل ولويس ادوارد واحمد علي كامل وعبدالرحمن خالد جبنة واسلام فؤاد.

وخرج من القائمة طاهر محمد طاهر للاصابة ويوسف الجوهري لتواجده في صفوف المنتخب الاوليمبي في معسكر اسبانيا.