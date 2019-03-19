رياضة | رد ناري من ريال مدريد على رحيل جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ناري من ريال مدريد على رحيل جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نادي ريال مدريد الإسباني على رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد مع الويلزي جاريث بيل جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن بايرن ميونيخ رصد في الساعات الماضية التعاقد مع جاريث بيل ليكون بديل للثنائي آرين روبين وفراك ريبيري.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن ريال مدريد رفض فكرة رحيل جاريث بيل لنادي بايرن ميونيخ.

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وأعلنت مصادر من نادي ريال مدريد عن رفض الإدارة بيع اللاعب بمقولة واضحة: لن نعطي أي لاعب لبايرن ميونيخ.

واشار الموقع إلى أن ريال مدريد يرفض التعامل مع بايرن ميونيخ في الصفقات بعدما رفض النادي الألماني بيع ليفاندوفسكي للريال واضعاً مبلغاً خرافياً نظير التخلي عن خدماته.