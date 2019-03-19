رياضة | تفاصيل إصابة أسينسيو بالاكتئاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إصابة أسينسيو بالاكتئاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت تقارير صحفية إسبانية أن ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني أُصيب بالاكتئاب في وقت سابق من الموسم.
أسينسيو هو نقطة ضعف زيدان ، ويعتقد زيزو أن ماركو سيكون في أفضل حالاته مرة أخرى قريبًا جدًا.
وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن أسينسيو أُصيب بحالة اكتئاب بعد إصابته لمدة 43 يومًا ، ثم جاء سانتياجو سولاري الذي لم يعتمد عليه كثيرًا ، لكن مع عودة زين الدين زيدان مرة أخرى يشعر اللاعب بالسعادة والحيوية.
أسينسيو هو نقطة ضعف زيدان ، ويعتقد زيزو أن ماركو سيكون في أفضل حالاته مرة أخرى قريبًا جدًا.
جدير بالذكر أن أسينسيو عاد للتشكيلة الأساسية للفريق الملكي ولعب المباراة بأكملها في أول مباراة لزيدان في ولايته الثانية في ليلة الفوز على سيلتا فيجو 2-0 بالليجا.