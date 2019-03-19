رياضة | تفاصيل إصابة أسينسيو بالاكتئاب

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد والمنتخب الإسباني أُصيب بالاكتئاب في وقت سابق من الموسم.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن أسينسيو أُصيب بحالة اكتئاب بعد إصابته لمدة 43 يومًا ، ثم جاء سانتياجو سولاري الذي لم يعتمد عليه كثيرًا ، لكن مع عودة زين الدين زيدان مرة أخرى يشعر اللاعب بالسعادة والحيوية.

أسينسيو هو نقطة ضعف زيدان ، ويعتقد زيزو أن ماركو سيكون في أفضل حالاته مرة أخرى قريبًا جدًا.

