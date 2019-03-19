رياضة | رونالدو ينجو من الإيقاف بسبب لائحة الاتحاد الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو ينجو من الإيقاف بسبب لائحة الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على ما يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي سينجو من عقوبة الإيقاف بعد الإشارة الصادرة منه في مباراة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيق حول احتفال البرتغالي رونالدو خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي أقيم بمدينة "تورينو"، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج".

حسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فأن الاتحاد الأوروبي أوضح في اتهامه إلى المادة 11 من لوائحه، متهماً الدون بانتهاك قواعد السلوك الأساسية.

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في المقابل ، لم يعلن اليويفا في بيان اتهامه لقائد المنتخب البرتغالي للمادة 15، التي تعاقب على استفزاز المشجعين، والتي تؤدي إلى إيقافه لمباراتين على الأقل.

ومن الأرجح أن يتم توقيع غرامة مالية على رونالدو ربما تزيد على 20 ألف يورو، وهي نفس الغرامة التي عوقب بها اليويفا الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو، عقب مباراة الذهاب بسبب حركة مماثلة.

وسبق أن قام "يويفا" بتغريم دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، 20 ألف يورو بعدما احتفل بنفس الطريقة في مباراة الذهاب بين الفريقين.