رياضة | هازارد يرد على انتقاله لريال مدريد بقرار صادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يرد على انتقاله لريال مدريد بقرار صادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي عن صمته للحديث عن شائعات انتقاله لنادي ريال مدريد الإسباني في الصيف.

وقال هازارد في تصريحات نشرها موقع سكواكا: في الوقت الحالي لا يجب على أحد أن ينتظرني لا يزال أمامنا شهرين مهمين هنا مع نادي تشيلسي.

واضاف هازارد: علينا أن نفوز بالدوري الأوروبي أو يجب أن ننهي الموسم في المراكز الأربعة الأولى للعب في دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد وضع هازارد على قائمة اللاعبين المطلوبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بأوامر من الفرنسي زين الدين زيدان.