رياضة | إنتر ميلان يحسم مصير "إيكاردي" ويُحدد "البديل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يحسم مصير "إيكاردي" ويُحدد "البديل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال مستقبل الارجنتيني إيكاردي مع إنتر ميلان غامضًا حتي الآن، بعد الأزمات المتكررة التي حدثت في الفترة الماضية، وسحب شارة القيادة منه واستبعاده من مباريات الفريق الإيطالي الأخيرة.

وذكرت تقارير صحفية أن إيكاردي استقر على الرحيل عن انتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وإن لم يتم الاعلان عن ذلك الأمر بشكل رسمي حتي الآن.

وأشارت التقارير ان نادي إنتر ميلان بدأ التحرك من أجل تدعيم صفوفه ببعض اللاعبين لتعويض الرحيل المحتمل لـ"إيكاردي في الميركاتو الصيفي.

Advertisements

ووضع انتر ميلان عدة خيارات لتعويض رحيل "إيكاردي"، أبرزها التعاقد مع إدين دجيكو مهاجم روما، أو عقد صفقة تبادلية مع نادي يوفنتوس ينتقل بموجبها إيكاردي لصفوف السيدة العجوز على أن يحصل الانتر على خدمات ديبالا.

وذكرت التقارير أن المبادلة بين إيكاردي وديبالا ستكون صعبة للغاية، بينما دجيكو سيكون الاحتمال الأكثر واقعية.

وأكدت التقارير الصحفية أنه في حالة استقرار إنتر ميلان على دجيكو، يفتح الباب بشكل كبير أمام رحيل إيكاردي خلال الصيف المقبل في ظل ربط اسم اللاعب الأرجنتيني بنادي ريال مدريد الإسباني.