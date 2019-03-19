رياضة | الحمام يختتم استعداداته لمباراة دمنهور المصيرية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يختتم استعداداته لمباراة دمنهور المصيرية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم نادي الحمام استعدادته عصر اليوم بملعب النادي قبل السفر غدا لمدينة دمنهور للدخول في معسكر مغلق ليلة المباراة الهامة أمام دمنهور الخميس في إطار مباريات الجولة 23 للمجموعة الثالثة لدوري الدرجة الثانية.

شمل المران علي إحماءات و بعض الجمل التكتيكية التي يرغب الجهاز الفني تطبيقها في المباراة قاد فيها تدريبات المهاجمين مصطفي عبده المدير الفني بينما تولي تدريب المدافعين المدرب العام عادل عبد العزيز وأختتمت بتقسيمه في جزء من الملعب وقام المدير الفني بإيقافها اكثر من مرة لتصحيح الاخطاء.

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بينما أدي الحراس تدريبات قوية مع مدرب حراس المرمي محمد جمعة وظهر التنافس الشديد بين الثلاثة حراس لكسب ثقة المدير الفني والدخول في قائمة اللقاء.

يذكر أن نادي الحمام يحتل المركز التاسع برصيد 26 نقطة ويسعي للعودة من دمنهور بنتيجة إيجابية للدخول في منطقة الأمان والهروب من شبح الهبوط.

وكانت مباراة الدور الاول التي أقيمت بمركز شباب الحمام قد إنتهت بفوز الحمام 1/3.