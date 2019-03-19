رياضة | المدير الفني لطائرة المنيا.. أداء المنيا كان متوسطا وأتمني تحقيق الفوز في قادم المباريات

قال إبراهيم عبدالحكم المدير الفني لفريق الطائره بنادي المنيا بأن مباراه اليوم يمكن أن نطلق عليها السهل الممتنع خاصه وان فريق دلفي علي وشك الهبوط وانه يلعب بدون ضغط علي عكس الفريق المنياوي الذي كان مطالب منه الفوز مشيرا إلى أن اداء الفريق كان متوسطا ولكن الشئ المهم هو الفوز.

وأضاف عبدالحكم بأن المباراة القادمة مع الحوار في المنصورة الثلاثاء القادم ستكون قوية ومهمة ذاكرا في حديثه بأن الفوز بها سيضمن لنا البقاء في الدوري الممتاز الموسم القادم.

حيث يسعي عبدالحكم الي تحقيق الأنتصارات في كل المباريات وليست مباراة واحدة ومتمنيا أن يحقق الفوز في المباراة القادمة وختم حديثه بأن الفريق حصل علي راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام كما أن هناك سيكون مكافأه الفوز حيث ذكر بأن مجلس إدارة نادي المنيا يساند الفريق بكل قوة.