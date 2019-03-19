رياضة | 30 صفقة على رادار ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 صفقة على رادار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكر موقع دون بالون الإسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يضم قائمة بها أكثر من 30 لاعبًا للتوقيع على لاعبين من بينهم ، وجميع الأسماء المختارة بأوامر زيدان.
ويخطط بيريز لإحداث ثورة تغيير ضخمة في صفوف الفريق الملكي بالميركاتو الصيفي سواء في القادمين أو الراحلين.
ويجتمع الرئيس بيريز مع المدرب زيدان لعدة أيام لتحديد التعاقدات في كل مركز ، بعد التعاقد رسميًا مع أول صفقة صيفية بضم إيدير ميليتاو مدافع بورتو البرتغالي.
في مركز قلب الدفاع ، سيتم توقيعه فقط في حال رحيل رافاييل فاران ، وهناك ما يصل إلى خمسة أسماء ، وهم ماركينيوس وسكرينيار وخاليدو كوليبالي وماتياس دي ليخت ، والمفاجأة أوزان كاباك البالغ من العمر 18 عامًا ووقع مؤخرًا لشتوتجارت من جالطة سراي.
لكن زيدان وبيريز ليس لديهما شكوك حول رحيل فاران ، وإذا كان عليهم التوقيع مع قلب دفاع ، فسيذهبون لماتياس دي ليخت مدافع أياكس.
وفي مركز الظهير الأيسر تم وضع سبعة لاعبين على طاولة الريال في حال رحيل مارسيلو وهم دافيد ألابا وهو المرشح المفضل والبديل الرئيسي لمارسيلو ، بالإضافة إلى جونيور فيربو وماركوس ألونسو وخوسي لويس غايا وأليكس غريمالدو وأليكس تيليس وأليكس ساندرو.
وفي حال رحيل داني سيبايوس أو توني كروس أو لوكا مودريتش ، يضع فلورنتينو بيريز العديد من النجوم على جدول الأعمال وهم كريستيان إريكسن وبول بوجبا دون أن ننسى ميلينكوفيتش سافيتش وبيانيتش وتياجو ألكانتارا.
وفي الخط الهجومي وتحديدًا في مركز الجناح ، يدرس ريال مدريد عدة بدائل بسبب الوضع السيء لإبراهيم دياز وجاريث بيل وماركو أسينسيو وإيسكو ، وهنا تبدأ قائمة التسوق مع كيليان مبابي ونيمار وساديو ماني وإدين هازارد.
هناك أيضًا لاعبين آخرين مثل سوسو وحكيم زياش وسارابيا ، بالإضافة إلى جادون سانشو وهودسون أودوي وزانيولو وجواو فيليكس وجاكوب برون لارسون وكاي هافرتس.
وأخيرا ، في مركز المهاجم الصريح رقم 9. يريد فلورنتينو نجماً مثل فيرمينو وإيكاردي وهاري كين وأوباميانج ... لكن يفضل زيدان شابًا من بين هؤلاء لوكا يوفيتش هو المفضل ، أو كاسبر دولبيرج وتيمو فيرنر.