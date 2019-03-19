رياضة | 30 صفقة على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن جميع الأسماء المختارة من قبل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لإحداث ثورة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع دون بالون الإسباني أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يضم قائمة بها أكثر من 30 لاعبًا للتوقيع على لاعبين من بينهم ، وجميع الأسماء المختارة بأوامر زيدان.

ويخطط بيريز لإحداث ثورة تغيير ضخمة في صفوف الفريق الملكي بالميركاتو الصيفي سواء في القادمين أو الراحلين.

ويجتمع الرئيس بيريز مع المدرب زيدان لعدة أيام لتحديد التعاقدات في كل مركز ، بعد التعاقد رسميًا مع أول صفقة صيفية بضم إيدير ميليتاو مدافع بورتو البرتغالي.

في مركز قلب الدفاع ، سيتم توقيعه فقط في حال رحيل رافاييل فاران ، وهناك ما يصل إلى خمسة أسماء ، وهم ماركينيوس وسكرينيار وخاليدو كوليبالي وماتياس دي ليخت ، والمفاجأة أوزان كاباك البالغ من العمر 18 عامًا ووقع مؤخرًا لشتوتجارت من جالطة سراي.

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