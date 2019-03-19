رياضة | لاسارتي يجهز مفاجأة كبري للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يجهز مفاجأة كبري للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي لمفاجأة في مباراة الغريم التقليدي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.

ويتقابل فريقي الأهلي والزمالك يوم 30 مارس الجاري في قمة الدوري الممتاز.

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وطالب مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي من الجهاز المعاون وضع برنامج تأهيلى فنى وبدنى مكثف للحاوى وليد سليمان خلال الأيام المقبلة من أجل تجهيزه للقاء القمة أمام الزمالك يوم 30 مارس المقبل.

وشدد لاسارتي على الجهاز المعاون ضرورة تجهيز اللاعب تمهيداً للاستفادة منه فنياً في مباراة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك.

ومن المقرر أن يبدأ فريق الأهلي غداً الأربعاء استعدادته لمباراة القمة أمام الزمالك يوم السبت بعد القادم.