رياضة | كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه الأنظار يوم غداً الأربعاء الموافق 20 مارس صوب مقر الاتحاد الافريقي بالقاهرة من أجل متابعة قرعة ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.

وفي التقرير التالي يسلط معكم الخليج 365 الرياضي الضوء على أبرز ما سيتم إجراءة في القرعة بالإضافة إلى مواعيد مباريات الذهاب والإياب وتوقيت إجراء القرعة والقنوات الناقلة لها.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

في البداية ضمنت أربعة ستة أندية عربية وصولها إلى الدور ربع النهائي وهي الزمالك، حسنية أكادية المغربي ومواطنة نهضة بركان ، النجم الساحلي التونسي ومواطنة الصفاقسي ، الهلال السوداني.

طريقة إجراء القرعة

تسحب القرعة بين الفرق الثمانية التي نجحت في العبور إلى الدور ربع النهائي بشكل عشوائي بحيث يواجه متصدر أي مجموعة من المجموعات الاربعة منافسه من أصحاب المركز الثاني.

موعد إقامة مباريات ذهاب وإياب الدور ربع النهائي

ومن المنتظر أن تقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي أحد أيام " 5 ، 6 ، 7 " من شهر أبريل المقبل على ملاعب الاندية التي إحتلت مركز الوصافة في المجموعات الاربع فيما تقام مباريات الإياب أحد أيام " 12 ، 13 ، 14 " من الشهر ذاته على ملاعب الفرق التي ضمنت ترشحها كمتصدرين للمجموعة.

المنافسون المنتظرون

ينتظر فريق نادي نهضة بركان فريق من الفرق الثلاثة الآتية :-

• النجم الساحلي التونسي

• نكانا الزامبي.

• جورماهيا الكيني.

ينتظر فريق نادي الصفاقسي التونسي فريق من الفرق الثلاثة الآتية :-

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• حسنية أكادير المغربي.

• نكانا الزامبي.

• جورماهيا الكيني.

ينتظر فريق نادي الهلال السوداني فريق من الفرق الثلاثة الآتية :-

• حسنية أكادير المغربي.

• النجم الساحلي التونسي.

• جورماهيا الكيني.

ينتظر فريق نادي الزمالك المصري فريق من الفرق الثلاثة الآتية :-

• النجم الساحلي التونسي.

• حسنية أكادير المغربي

• نكانا الزامبي.

حسنية أكادير والنجم الساحلي ينتظر منافس عربي

تأكد بشكل رسمي وقوع فريق نادي حسنية أكادير المغربي ثاني المجموعة الأولى في مواجهة عربية خالصة ستجمعه مع أحد المتصدرين الثلاثة الزمالك المصري أو الصفاقسي التونسي أو الهلال السوداني مثلما هو الحال بالنسبة للنجم الساحلي التونسي وصيف المجموعة الثانية الذي ينتظر منافس عربي من بين نهضة بركان او الزمالك وأخيراً الهلال.

موعد قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية

تقام قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم يوم غداً الاربعاء في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للملكة العربية السعودية تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT وتذاع على قناة beIN SPORT NEWS HD على القمر الصناعي نايل سات