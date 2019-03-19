انت الان تتابع ديشامب يكشف عن أمنيته قبل كأس الأمم الأوروبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٩ م

فرنسا

أكد ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، على أنه يسعى لمواصلة مشواره مع أبطال العالم حتى مونديال قطر 2022، في وقت ينتهي عقده الحالي بعد كأس أوروبا 2020، جاء ذلك في تصريحاته لصحيفة "فرانس برس"، قائلًا: "تربطني علاقة جيدة جدا برئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو جرايت، من الناحية التعاقدية، أنا مرتبط حتى كأس أوروبا، إنه اليقين الوحيد اليوم، إنه أمر واقعي.. المسألة مرتبطة بالنتائج على أي حال، لكن قبل أن نفكر في 2022، كل شيء يمر بالتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020، والتي تنطلق الجمعة ضد مولدافيا في شيسيناو ضمن منافسات المجموعة الثامنة".

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وحول إمكانية السير على خطى مدرب ألمانيا الحالي يواكيم لوف الموجود في منصبه منذ 2006، قال ديشامب: "هذا مثال جيد، لأن الاستمرارية على أعلى المستويات جيدة أيضًا.. لوف أخذ هذا الفريق الى لقب بطل العالم في 2014، في الآونة الأخيرة، مقارنة مع كأس العالم الماضية، كان الأمر صعبا عليه". وأكمل: "كان الأفضل قبل