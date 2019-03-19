انت الان تتابع رسميا.. أجيري يستبعد عامر عامر من معسكر الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م
عامر عامر
أعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، الأول لكرة القدم، استبعاد عامر عامر، حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، من معسكر الفراعنة بعد الإصابة التي تعرض لها في مران أمس الإثنين، استعدادا لمواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للمنتخب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي نشر اليوم الثلاثاء، قائلًا: "الأشعة التي خضع لها الحارس الدولي أثبتت تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة".
وكان المنتخب بدأ معسكره يوم الأحد الماضي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة النيجر يوم السبت المقبل في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. وسيعقب تلك المباراة مواجهة ودية للمنتخب أمام نظيره المنتخب النيجيري في الـ26 من الشهر الجاري، ضمن استعدادات الفراعنة لـبطولة الأمم
وكان المنتخب بدأ معسكره يوم الأحد الماضي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة النيجر يوم السبت المقبل في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.
وسيعقب تلك المباراة مواجهة ودية للمنتخب أمام نظيره المنتخب النيجيري في الـ26 من الشهر الجاري، ضمن استعدادات الفراعنة لـبطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر.
ونالت مصر شرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية، والمقرر إقامتها في يونيو 2019، وذلك بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في وقت سابق، سحب تنظيم نهائيات البطولة من الكاميرون.
— Egypt National Football Team (@Pharaohs)
خافير أجييري يقرر إستبعاد " عامر عامر " من معسكر الفراعنة بعد أن كشفت الأشعة التي خضع لها حارس مرمي منتخبنا بجزع في الرباط الداخلي للركبة— Egypt National Football Team (@Pharaohs) March 19, 2019
🇪🇬 #ThePharaohs pic.twitter.com/TZsfzXsSyV
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. أجيري يستبعد عامر عامر من معسكر الفراعنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.