انت الان تتابع رسميا.. أجيري يستبعد عامر عامر من معسكر الفراعنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م

عامر عامر

أعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، الأول لكرة القدم، استبعاد عامر عامر، حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي، من معسكر الفراعنة بعد الإصابة التي تعرض لها في مران أمس الإثنين، استعدادا لمواجهة النيجر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، جاء ذلك عبر الحساب الرسمي للمنتخب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي نشر اليوم الثلاثاء، قائلًا: "الأشعة التي خضع لها الحارس الدولي أثبتت تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة".

وكان المنتخب بدأ معسكره يوم الأحد الماضي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة النيجر يوم السبت المقبل في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا. وسيعقب تلك المباراة مواجهة ودية للمنتخب أمام نظيره المنتخب النيجيري في الـ26 من الشهر الجاري، ضمن استعدادات الفراعنة لـبطولة الأمم

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