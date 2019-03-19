انت الان تتابع مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة ذئاب الجبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م جروس أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، عن قائمة الفارس الأبيض التي ستواجه المقاولون العرب غدًا في تمام السابعة مساء على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، بسبب انشغال أبناء ميت عقبة بمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وشهدت القائمة غياب خالد بوطيب مهاجم الفريق بسبب التزامه بالانضمام إلى منتخب المغرب، إضافة إلى غياب إبراهيم حسن، كما شهدت عودة أيمن حفني ومحمد عنتر. وضمت قائمة الفريق الأبيض 19 لاعبًا كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد. خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - يوسف أوباما - محمود كهربا - أحمد Advertisements وضمت قائمة الفريق الأبيض 19 لاعبًا كالتالي: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد. خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - يوسف أوباما - محمود كهربا - أحمد زيزو - أيمن حفني. خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد.ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب مسابقة بطولة الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني، في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 34 نقطة من 24 مباراة.

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