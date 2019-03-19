يد الأهلي يفوز على سبورتنج ويتصدر الدوري مؤقتًا

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تحرير:أحمد سعيد ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
يد الأهلي
نجح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي (رجال)، في تحقيق فوز هام على نظيره سبورتنج، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، بنتيجة 31-25، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدور النهائي من دوري كرة اليد المصري. وكان الشوط الأول من المباراة انتهى لصالح الأهلي بنتيجة 15-10، في اللقاء الذي أقيم على الصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي، حيث كان مقررا أن تقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة قبل أن يتم نقلها؛ بسبب بطولة إفريقيا للطائرة «سيدات».
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 35 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري مؤقتا، منتظرا نتيجة مباراة الزمالك الذي يمتلك 32 نقطة، التي ستجمع بينهما مساء اليوم، أمام طلائع الجيش في إطار ذات الجولة. ويأتي سبورتنج بالمركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 24 نقطة. ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في الجولة القادمة
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 35 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري مؤقتا، منتظرا نتيجة مباراة الزمالك الذي يمتلك 32 نقطة، التي ستجمع بينهما مساء اليوم، أمام طلائع الجيش في إطار ذات الجولة.
ويأتي سبورتنج بالمركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 24 نقطة.
ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في الجولة القادمة من الدوري، غدا الأربعاء، فريق سموحة، فيما يلتقي سبورتنج مع نظيره الأوليمبي.
الجدير بالذكر أن الأهلي أحرز لقب بطولة الدوري بالموسم الماضي، عقب تغلبه على الزمالك في مباراة فاصلة على اللقب، بعدما تساوى الفريقان في النقاط مع نهاية الجولات الأساسية للمسابقة.
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