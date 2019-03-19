انت الان تتابع يد الأهلي يفوز على سبورتنج ويتصدر الدوري مؤقتًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

يد الأهلي

نجح الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي (رجال)، في تحقيق فوز هام على نظيره سبورتنج، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، بنتيجة 31-25، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدور النهائي من دوري كرة اليد المصري. وكان الشوط الأول من المباراة انتهى لصالح الأهلي بنتيجة 15-10، في اللقاء الذي أقيم على الصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي، حيث كان مقررا أن تقام على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة قبل أن يتم نقلها؛ بسبب بطولة إفريقيا للطائرة «سيدات».

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 35 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري مؤقتا، منتظرا نتيجة مباراة الزمالك الذي يمتلك 32 نقطة، التي ستجمع بينهما مساء اليوم، أمام طلائع الجيش في إطار ذات الجولة. ويأتي سبورتنج بالمركز الرابع من جدول الترتيب برصيد 24 نقطة. ومن المنتظر أن يواجه الأهلي في الجولة القادمة

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