انت الان تتابع «راموان دياز» في جولة سياحية بمنطقة الأهرامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٦ م

دياز

في ظل الأنشطة الاجتماعية التي يقوم بها النادي، نشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، صورا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وهو يقوم بجولة سياحية في منطقة الأهرامات بالجيزة، حيث كتب الحساب الرسمي للنادي قائلًا: "المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز استغل فترة أجازته في زيارة الأهرامات للاستمتاع بالسياحة المصرية وتفقد المعالم الأثرية".

وتقرر إقامة المباراة بين الفريق البترولي وفريق بيراميدز يوم الإثنين الموافق 1 من شهر أبريل المقبل. ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، علمًا بأن آخر مباراة لعبها فريق بيراميدز ببطولة الدوري المصري الممتاز كانت أمام فريق المقاولون العرب والتي نجح