انت الان تتابع أهلي جدة يعلن مدة غياب «السومة» عن الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م

أهلي جدة

أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن مدة غياب مهاجم الفريق الدولي السوري عمر السومة عن الملاعب بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام الهلال السعودي، حيث نشر الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عمر السومة سيبتعد عن الفريق للإصابة لمدة أسبوعين بعد خضوعه للفحوصات الطبية التي أجراها الدولي السوري بعد إصابته بالتواء في الكاحل. وكتب الحساب الرسمي لأهلي جدة أن رئيس الجهاز الطبي بالنادي تحت قيادة الدكتور حاتم جمعة أكد أن عمر السومة يحتاج إلى أسبوعين راحة وعلاج قبل العودة إلى المباريات مجددًا.

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وكان الدولي السوري عمر السومة خرج مصابًا في مباراة فريقه أمام الهلال السعودي، التي جمعت بينهما الأحد الماضي، وانتهت بفوز فريق الهلال بهدف نظيف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس الشيخ زايد للأندية الأبطال «البطولة العربية». يذكر أن أهلي جدة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي