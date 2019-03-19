أهلي جدة يعلن مدة غياب «السومة» عن الملاعب

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تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م
أهلي جدة
أعلن نادي أهلي جدة السعودي عن مدة غياب مهاجم الفريق الدولي السوري عمر السومة عن الملاعب بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام الهلال السعودي، حيث نشر الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن عمر السومة سيبتعد عن الفريق للإصابة لمدة أسبوعين بعد خضوعه للفحوصات الطبية التي أجراها الدولي السوري بعد إصابته بالتواء في الكاحل. وكتب الحساب الرسمي لأهلي جدة أن رئيس الجهاز الطبي بالنادي تحت قيادة الدكتور حاتم جمعة أكد أن عمر السومة يحتاج إلى أسبوعين راحة وعلاج قبل العودة إلى المباريات مجددًا.
وكان الدولي السوري عمر السومة خرج مصابًا في مباراة فريقه أمام الهلال السعودي، التي جمعت بينهما الأحد الماضي، وانتهت بفوز فريق الهلال بهدف نظيف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس الشيخ زايد للأندية الأبطال «البطولة العربية». يذكر أن أهلي جدة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي
وكان الدولي السوري عمر السومة خرج مصابًا في مباراة فريقه أمام الهلال السعودي، التي جمعت بينهما الأحد الماضي، وانتهت بفوز فريق الهلال بهدف نظيف دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس الشيخ زايد للأندية الأبطال «البطولة العربية».
يذكر أن أهلي جدة يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، علمًا بأن السومة سجل مع الأهلي 16 هدفًا خلال مشوار الفريق في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC)
الفحوصات الطبية تؤكد إصابة السومة بإلتواء في الكاحل..#طهور_لا_بأس_ياعقيد pic.twitter.com/B2BekMZ38x— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) March 19, 2019
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