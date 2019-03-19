انت الان تتابع بعد إقالته من الوحدة.. مراحل في مسيرة ميدو التدريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لم تستمر تجربة أحمد حسام «ميدو» التدريبية في السعودية أكتر من 95 يومًا قاد خلالها فريق الوحدة.. حيث كانت البداية وردية في 17 ديسمبر 2018.. لكن النهاية كانت ليست كذلك

أعلن نادي الوحدة السعودي، إقالة مديره الفني أحمد حسام «ميدو»، من منصب مدرب الفريق الأول لكرة القدم، كما قدم النادي السعودي الشكر لميدو على الفترة التي قضاها مع الفريق، وذلك بعد أيام من تلقى فريق الوحدة تحت قيادة ميدو، هزيمة قاسية من نظيره النصر برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019، ليرتفع رصيد النصر إلى النقطة 55، ويواصل مطاردته لفريق الهلال المتصدر برصيد 56 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

وكتب نادي الوحدة اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق». قرر مجلس إدارة نادي #الوحدة إقالة المصري أحمد حسام " ميدو

وكتب نادي الوحدة اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام "ميدو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق».

قرر مجلس إدارة نادي #الوحدة إقالة المصري أحمد حسام " ميدو " مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق . — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) March 19, 2019

— نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1)

وفيما يلي نستعرض مسيرة ميدو التدريبية من الزمالك إلى السعودية:



على الرغم من تلقيه العديد من العروض من فرق مثل أكاديمية باريس سان جيرمان الفرنسي للشباب، ونادي المصري البورسعيدي، فإن أحمد حسام ميدو رفض تلك العروض، وفي 21 يناير 2014، تم تعيينه مديرًا فنيًا لنادي الزمالك بعد إقالة حلمي طولان، وكان لم يكمل حينها عامه الـ30، وقاد ميدو الزمالك إلى المركز الثالث في الدوري الممتاز، ليتمكن الفريق من المشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية 2015، وذلك بعد الخسارة 1-0 أمام الأهلي، و2-1 أمام فريق سموحة، ثم الفوز 2-0 على بتروجت.

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كما قاد أحمد حسام ميدو الزمالك للتتويج ببطولة كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي والثالثة والعشرين في تاريخ النادي، عقب الفوز أمام سموحة (1-0)، مما جعله أصغر مدرب في مصر يفوز بلقب الكأس، حيث رفع ميدو الكأس، وهو بعمر 31 عاما وخمسة أشهر ليتفوق على أسطورة التحليل والتدريب الراحل عبده صالح الوحش، الذي حقق تلك البطولة عندما كان مدربا للنادي الأهلي في موسم 1960-1961، وكان عمر الوحش 31 عاما وأحد عشر شهرا.

وفي 29 يوليو 2014 تم استبدال ميدو بحسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك، لتنتهي تجربته التدريبية الأولى سريعًا، حيث قاد خلالها الزمالك في 31 مباراة، فاز في 16 لقاء وتعادل 8 وخسر 7، مسجلًا 53 هدفًا، واستقبلت شباكه 30 هدفًا، وبلغت نسبة فوزه 51.61%.

ميدو افق في وقت لاحق على عرض من رئيس الزمالك، ليكون رئيس قطاع الناشئين في الزمالك، بدلا من محمد صلاح، وتحت قيادة ميدو فاز فريق الزمالك تحت 16 عامًا، ببطولة الوحدة الدولية بعد فوز الزمالك على نادي ستيوا بوخارست الروماني، بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

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وفي 15 يوليو 2015، أعلن الإسماعيلي، أن ميدو سيكون مديرًا فنيًا للفريق، كما أعلن أن أشرف خضر سيكون مساعدًا له، وبدأ يوم 22 يوليو 2015 أول لقاءاته مع الدراويش وكان أمام الرجاء، وفاز بهدفين نظيفين في دور الـ16 من بطولة الكأس.

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وخلال تلك الفترة قاد ميدو الدراويش في 9 مباريات، فاز في 5 لقاءات وتعادل 1 وخسر 3، مسجلًا 20 هدفًا، واستقبلت شباكه 9 أهداف، وبلغت نسبة فوزه حينها 55.56%، واستقال من منصبه في 20 ديسمبر 2015 بعد مشكلة مع قائد الفريق حسني عبد ربه.

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن عودة ميدو مديراً للزمالك خلفاً لماركوس باكيتا الذي فشل في السيطرة على الفريق، كما عين حازم إمام في منصب المدير العام، وبدأ ميدو ولايته الثانية مع القلعة البيضاء في 5 يونيو 2016، عندما واجه فريق الداخلية في بطولة الدوري الممتاز، وتمكن من الفوز خلالها بهدفين نظيفين.

بعد شهر واحد فقط كمدير، تم طرده بعد خسارة 2-0 أمام الأهلي في ديربي القاهرة، مما أدى إلى زيادة الفجوة بين الفريقين إلى سبع نقاط، فيما بعد قال رئيس الزمالك إنه قرر إقصاء ميدو من منصبه بعد الخسارة من الإسماعيلي (1-0)، لكن قرر الإعلان عن تأجيلها إلى أن يتم لعب الديربي، لتجنب إلهاء اللاعبين.

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وخلال تلك الفترة قاد أحمد حسام ميدو الزمالك في 7 مباريات فقط، فاز في 4 لقاءات وتعادل 1 وخسر 2، مسجلًا 6 أهداف، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وبلغت نسبة فوزه حينها 57.14%.

في 7 يوليو 2016، أعلن ماجد سامي مالك ناديي ليرس ووادي دجلة، تعيين أحمد حسام ميدو مستشارا فنيا لليرس ووادي دجلة، وقال ميدو إنه يهدف إلى مساعدة ليرس للحصول على الترقية والصعود إلى الدوري البلجيكي الممتاز.

في 8 نوفمبر 2016 ، تم تعيينه مديرا لوادي دجلة حتى نهاية موسم 2016-17 بعد الفرنسي باتريس كارتيرون، كما ذكر ميدو أنه قبل العمل من أجل التأهل للحصول على ترخيص A، من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي يتطلب من مقدم الطلب إدارة فريق حاليًا.

وحتى الآن تعد تجربة وادي دجلة لميدو هي الأطول، الذي قص شريط مبارياته مع الفريق الدجلاوي ببطولة الدوري الممتاز، وبالتحديد أمام سموحة يوم 17 نوفمبر 2016، وتعادل أمام الفريق السكندري بهدف لكل منهما، وتشير الأرقام إلى أن «ميدو» قاد دجلة في 42 مباراة، فاز في 10 لقاءات وتعادل 14 وخسر 18، مسجلًا 44 هدفًا، واستقبلت شباكه 55 هدفًا، وبلغت نسبة فوزه حينها 23.81%.

في 17 ديسمبر 2018، أصبح أحمد حسام ميدو مستشارًا فنيًا ومديرًا فنيًا مؤقتًا لنادي الوحدة السعودي، بعد إقالة فابيو كاريلي، لكن تحول بعد ذلك مديرًا فنيًا دائمًا، وحتى الآن خاض ميدو مع الفريق 13 مباراة، فاز في 6 لقاءات وتعادل 3 وخسر 4، وبلغت نسبة فوزه حتى الآن 46.15%.