سي ميلان ينضم لسباق التعاقد مع زانيولو

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إنضم نادي “إيه سي ميلان” الإيطالي، إلى أندية يوفنتوس وريال مدريد ومانشستر سيتي، للفوز بخدمات جناح روما الإيطالي الشاب نيكولو زاينولو.

ويشار إلى أن إدارة روما على إستعداد لتمديد عقد زانيولو -19 عاماً- لعام إضافي؛ بحيث ينتهي في 2024، لكن النادي سيستمع أيضاً لعروض الأندية الأوروبية، المهتمة بالتعاقد مع اللاعب.

ويتصدر يوفنتوس هذا السباق بتقديمه عرضاً مبدئياً بقيمة 60 مليون يورو.. لكن “الروسونيري” انضم للأندية الساعية للتعاقد مع زانيولو، خاصة مع بحث فريق المدرب جينارو جاتوزو، عن المشاركة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، واهتمامه باستقطاب لاعبين شباب يقل عمرهم عن 25 عاماً.

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