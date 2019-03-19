شكرا لقرائتكم فرمان من غالي بمنع لاعبي الجونة من الإجازات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حسام غالى مدير الكرة بنادى الجونة، سفر اى لاعب خلال الفترة المقبلة للقاهرة لقضاء أجازته، حيث قرر غالى حصول اللاعبين على أجازتهم وقضائها بمدينة الغردقة، وذلك لفرض حالة من التركيز داخل الفريق.

ويلاقى فريق الجونة نظيرة مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم 31 من الشهر الجارى والتى ستقام بملعب الجبل الاخضر بالمقاولون العرب .

ويحتل فريق الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة.