شكرا لقرائتكم عطيف يطمئن على إصابته في صربيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتوجه عبدالله عطيف لاعب الهلال والمنتخب السعودي مساء الثلاثاء إلى صربياً للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

ولم يشارك عطيف في مباريات الهلال بعد الثامن من فبراير الماضي، وتحديداً عندما لعب أمام الباطن في المباراة التي كسبها فريقه 3-2، وغاب عن آخر 4 مباريات للهلال في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى مباريات كأس زايد للأندية الأبطال ودوري أبطال آسيا.

وقال الهلال في خبر نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إن عطيف سيتوجه إلى صربيا للاطمئنان على سير برنامجه التأهيلي لدى الطبيبة ماريانا قبل أن يبدأ في الجري حول الملعب والتحضير للعودة إلى تدريبات الفريق الجماعية.