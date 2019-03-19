شكرا لقرائتكم إقالة ميدو من تدريب الوحدة.. وتكليف فيدال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت إدارة الوحدة إقالة المصري أحمد حسام ميدو من منصب المدير الفني للفريق، وكلفت التشيلي ألفارو فيدال بدلاً منه حتى نهاية الموسم.

وذكر نادي الوحدة عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء: قرر مجلس إدارة نادي الوحدة إقالة المصري أحمد حسام " ميدو " مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق . وأضاف: كلف مجلس الإدارة التشيلي ألفارو فيدال على أن يساعده عيسى المحياني.

وتولى ميدو المهمة نهاية العام الميلادي الماضي خلفاً للبرازيلي فابيو كاريلي، وقاد الفريق في 15 مباراة بمختلف البطولات، فاز 6 مرات وتعادل ثلاثاً، مقابل الخسارة في 4 مباريات.

وتلقى الوحدة خسارة ثقيلة في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين أمام النصر قوامها أربعة أهداف دون مقابل، ليبقى في المركز السادس.