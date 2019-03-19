شكرا لقرائتكم أهلي جدة يعلن غياب عمر السومة أسبوعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - سيغيب عمر السومة مهاجم أهلي جدة عن الملاعب مدة أسبوعين، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية تعرضه إلى التواء في الكاحل في مباراة الهلال خلال نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.
وخرج السومة من المباراة التي خسرها فريقه بهدف الإسباني جوناثان سوريانو، على أن يخوض الفريقان مباراة الإياب الشهر المقبل.
ونقل أهلي جدة عن حاتم جمعة رئيس الجهاز الطبي في النادي قوله إن السومة بحاجة إلى أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.
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