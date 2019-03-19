شكرا لقرائتكم رونالدو يشارك في تدريبات المنتخب لأول مرة بعد المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انضم نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم إلى تدريبات منتخب بلاده استعدادا لمباراتي الفريق المقررتين أمام منتخبي أوكرانيا وصربيا يومي الجمعة والاثنين المقبلين في بداية مشوار الفريق بتصفيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة "يورو 2020" .

ويعود رونالدو للظهور مع المنتخب البرتغالي للمرة الأولى منذ تسعة أشهر وبالتحديد منذ خروجه مع الفريق صفر اليدين من دور الستة عشر لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويخوض المنتخب البرتغالي تدريباته حاليا على ملاعب مركز التدريب التابع للاتحاد البرتغالي للعبة بالقرب من العاصمة لشبونة.

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واكتملت صفوف المنتخب البرتغالي يوم الثلاثاء استعدادا لضربة البداية في رحلة دفاع الفريق عن اللقب القاري الذي أحرزه في 2016 بفرنسا.

وكان رونالدو فضل التركيز في الفترة الماضية مع فريقه الجديد يوفنتوس الإيطالي ولم يخض أي مباراة مع المنتخب البرتغالي منذ كأس العالم.

وغاب رونالدو عن مشاركة المنتخب البرتغالي في الدور الأول "دور المجموعات" بدوري أمم أوروبا لكن الفريق نجح في تصدر مجموعته التي ضمت معه منتخبي إيطاليا وبولندا ليتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة والذي تقام فعالياته في يونيو المقبل.