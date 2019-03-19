شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالى يرفض إجازة لاعبى الجونة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حسام غالى، مدير الكرة بنادى الجونة، سفر أى لاعب خلال الفترة المقبلة للقاهرة لقضاء إجازته، حيث قرر غالى حصول اللاعبين على إجازتهم وقضائها بمدينة الغردقة، وذلك لفرض حالة من التركيز داخل الفريق.

ويلاقى فريق الجونة نظيره مصر المقاصة، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى الممتاز، والمقرر لها يوم 31 من الشهر الحالى، والتى ستقام بملعب الجبل الاخضر بالمقاولون العرب.

ويحتل فريق الجونة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 29 نقطة.