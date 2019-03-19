شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى زملكاوى مهدد بالإيقاف فى مباراة القمة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تحذيرات لجميع لاعبيه لتفادى الحصول على البطاقات الصفراء أو الحمراء خلال مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها فى السابعة مساء غدٍ الأربعاء، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
ويواجه الثنائى محمود حمدى الونش، ومحمد عبد الغنى خطر الغياب عن مواجهة الأهلى فى مباراة القمة المقرر لها 30 من الشهر الجارى، فى حالة الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، خلال المشاركة أمام المقاولون.
وحصل محمود حمدى الونش على البطاقة الصفراء فى مباراتى "المقاصة والمقاولون"، وحصل محمد عبد الغنى على الإنذارين فى مباراتى "بتروجت ووادى دجلة".
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