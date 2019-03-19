ثنائي الزمالك مهدد بالإيقاف أمام الأهلي في مباراة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
يواجه لاعبان في فريق الزمالك خطر الإيقاف في مباراة القمة ضد النادي الأهلي المقرر إقامتها يوم 30 من الشهر الجاري، وذلك في حالة الحصول على الإنذار الثالث أمام المقاولون.
الزمالك يواجه المقاولون العرب مساء الخميس الموافق 20 من الشهر الجاري في أخر ظهور له قبل مواجهة الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة 17 في المسابقة المحلية.
وأكد مصدر بالجهاز الإداري للزمالك لمصراوي أن محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني لديهما إنذارين، والحصول على الإنذار الثالث في مباراة المقاولون يعني الإيقاف في مباراة القمة.
وحرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك على تحذير الثنائي من ارتكاب أخطاء أمام المقاولون تكلفهم الحصول على إنذار الإيقاف.
الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي لعب مباراة واحدة أقل من الأبيض، ويسعى المتصدر لإعادة الفارق مع حامل اللقب إلى 4 نقاط قبل صدامهما معاً.
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