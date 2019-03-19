تقرير.. الزمالك أمام منافسه المنتظر بالكونفدرالية.. وجه مألوف وذكرى مؤلمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حجز الزمالك مقعده في ربع نهائي الكونفدرالية بعدما احتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد تعادله سلبيًا مع نصر حسين داي الجزائري في ختام دور المجموعات من البطولة الإفريقية.

وسيلتقي الفريق الأبيض في ربع النهائي مع أحد الفرق التي احتلت وصافة المجموعات الثلاث الأولى للبطولة، على ضوء نتيجة القرعة التي يجريها الاتحاد الإفريقي " كاف" غدًا الأربعاء.

ونستعرض في التقرير التالي تاريخ مواجهات الزمالك أمام الثلاثي المرشح لمواجهته في دور الثمانية:

- حسنية أكادير:

احتل الفريق المغربي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط، خلف جاره نهضة بركان صاحب المركز الأول بـ11 نقطة.

حسنية أكادير خاض 12 مباراة في مشواره بالنسخة الحالية من المسابقة، وفاز في 6 مباريات مقابل 3 تعادلات و3 هزائم، ونجح في تسجيل 16 هدفًا بينما استقبلت شباكه ستة أهداف.

لم يسبق للزمالك ملاقاة حسنية أكادير من قبل، لكن سبق للفريق المغربي مواجهة الأهلي في دوري أبطال العرب عام 2004، وتعادل سلبيا في لقاء الذهاب قبل أن يخسر في مصر (3-0).

ويتفوق الزمالك على الفرق المغربية في المواجهات المباشرة بينهما على الصعيد الإفريقي، حيث حقق الفارس الأبيض 8 انتصارات من أصل 13 مباراة، مقابل ثلاث تعادلات وهزيمتين.

- النجم الساحلي:

احتل الفريق التونسي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط خلف الصفاقسي التونسي صاحب المركز الأول برصيد 12 نقطة.

النجم الساحلي لعب 8 مباريات في النسخة الحالية من المسابقة، وفاز في 4 مباريات مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم، وسجل الفريق تسعة أهداف بينما استقبلت شباكه خمسة أهداف.

Advertisements

التقى الزمالك مع النجم في ثلاث مناسبات سابقة، الأولى جاءت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي عام 1999، وخسر الأبيض في تونس (2-0) قبل أن يفوز في مصر (3-1) ليودع البطولة.

وتجددت المواجهة بينهما عام 2005 في دور المجموعات لدوري الأبطال، وتعادل الزمالك في مصر (1-1) قبل أن يخسر في تونس بنتيجة (2-1).

وتحمل المواجهة الأخيرة ذكرى مؤلمة للزمالك، حيث خسر أمام النجم الساحلي (5-1) في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية عام 2015، قبل أن يحقق فوزا غير كاف في مصر (3-0) ليودع المسابقة.

وخاض الزمالك 20 مباراة أمام الفرق التونسية في المسابقات الإفريقية، وفاز في 8 مباريات مقابل أربع تعادلات و7 هزائم، بينما تم إلغاء مباراة الإفريقي عام 2011 بسبب اقتحام الجماهير حين كانت النتيجة تشير بتقدم الزمالك (2-1).

- نكانا:

احتل الفريق الزامبي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، خلف الهلال السوداني صاحب المركز الأول في المجموعة برصيد 11 نقطة.

نكانا خاض 8 مباريات في مشواره بالنسخة الحالية من المسابقة، وفاز في أربع مباريات مقابل تعادل وحيد وثلاث هزائم، وسجل الفريق 12 هدفًا بينما استقبلت شباكه 11 هدفًا.

ويعد نكانا بالوجه المألوف للزمالك، حيث التقى الفريقان في 12 مباراة، وتفوق الفريق الأبيض في المواجهات المباشرة برصيد ست انتصارات، مقابل أربع تعادلات وهزيمتين.

آخر مواجهة جمعت بينهما تعود إلى عام 2014 بدور الـ16 لدوري الأبطال، وانتهت مباراة الذهاب في كيتوي بدون أهداف، قبل أن يكتسح نكانا في الدفاع الجوي بخماسية نظيفة.