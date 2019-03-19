ماذا يفعل ميسي في مقر تدريبات ريال مدريد؟

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خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 08:55 مساءً - شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "أيقونة" نادي برشلونة الإسباني في تدريبات منتخب الأرجنتين المقامة حالياً في مدينة فالديبياس الرياضية، حيث مقر تدريبات نادي العاصمة ريال مدريد.

وهذا التدريب الأول لـ"البرغوث" مع منتخب بلاده؛ بعدما فضّل ميسي الابتعاد عن "راقصي التانغو"، بعد الإقصاء على يد فرنسا في ثمن نهائي بطولة كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت في روسيا صيف العام الفائت.

ويستعد "راقصو التانغو" بقيادة ميسي لمواجهة فنزويلا ودياً على ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، معقل أتلتيكو مدريد، الجمعة المقبل، ثم لقاء منتخب المغرب بعد 4 أيام من المباراة الأولى.

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وتندرج هذه المباريات في إطار استعداد الأرجنتين لخوض بطولة "كوبا أمريكا"، التي تحتضنها البرازيل صيف هذا العام، حيث أوقعت القرعة رفاق ميسي في المجموعة الثانية إلى جانب كولومبيا والباراغواي، إضافة إلى قطر التي تشارك ببطاقة دعوة مع اليابان كممثلَين عن القارة الآسيوية.

وكان "البرغوث" قد اعتزل اللعب دولياً عقب خسارة منتخب بلاده نهائي "كوبا أمريكا" صيف 2016، قبل أن يعدل عن قراره تحت وطأة مظاهرات شعبية طالبته بضرورة الرجوع إلى "راقصي التانغو"، الذين فشلوا في التتويج بثلاثة ألقاب متتالية ما بين عامي 2014 و2016، أبرزها السقوط أمام ألمانيا بنهائي مونديال البرازيل.

يُذكر أن ميسي عانى بشدة عقب خروج الأرجنتين من ثمن نهائي مونديال روسيا؛ إذ تعرّض لانتقادات لاذعة من قبل الجماهير ووسائل الإعلام، حيث حمّلته مسؤولية الإخفاق، ليقرر الابتعاد قبل العودة من جديد.