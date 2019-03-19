انت الان تتابع تفاصيل خبر ضغط "الروزنامة" يُطيح بـ"كأس قطر" هذا الموسم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 08:55 مساءً - قررت مؤسسة نجوم قطر عدم إقامة بطولة كأس قطر لكرة القدم هذا الموسم (2018-2019)، الثلاثاء، على تعاد جدولتها في روزنامة الموسم الكروي المقبل (2019-2020).

ورعت المؤسسة القطرية في قرارها سلامة اللاعبين، والمحافظة عليهم، ومنحهم الوقت الكافي للاستشفاء، وتجهيزهم للمشاركات والاستحقاقات المقبلة سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات القطرية.

وكأس قطر بطولة سنوية يُنظمها الاتحاد القطري لكرة القدم بعد نهاية الدوري المحلي، بمشاركة الأندية التي احتلت المراكز الأربعة الأولى (المربع الذهبي) في "دوري نجوم QNB".

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مؤسسة دوري نجوم قطر أخذت في اعتبارها قبل قرار إلغاء كأس قطر، مشاركة المنتخب الأول في بطولة كأس أمم آسيا وتأثيرها على اللاعبين، إضافة إلى الاستحقاقات الكروية المتبقية للأندية والمنتخبات القطرية.

ومن المقرر أن يُشارك "العنابي" في بطولة كوبا أمريكا للمنتخبات اللاتينية صيف هذا العام، وتحديداً بين 14 يونيو و7 يوليو المقبلين، علاوة على استضافة منافسات مجموعة منتخب قطر الأولمبي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

يضاف إلى ذلك مشاركة ثلاثة أندية قطرية، وهنا يدور الحديث حول الدحيل والسد والريان في دور المجموعات من النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا 2019.

يُذكر أن مؤسسة دوري نجوم قطر أنشئت في عام 2008، بهدف تطوير الأداء والارتقاء بدوري المحترفين القطري، وكذلك لاستيفاء معايير ومتطلبات الاحتراف التي أقرها الاتحاد الآسيوي للعبة، بالإضافة إلى تسويق لعبة كرة القدم في قطر، وتحسين الجانب الاقتصادي والتسويقي بالتعاون مع شركات الأندية.