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مورينيو يصف "جوهرة" فرنسا بكلمة واحدة

في خرجة صحفية مثيرة، عبر جوزيه مورينيو عن إعجابه بموهبة "جوهرة" فرنسا. المدرب البرتغالي اعتبر أن نجم فريق العاصمة الفرنسية قادم بقوة في عالم الساحرة المستديرة. فبماذا وصف جوزيه مورينيو نجم باريس سان جيرمان الموهوب؟

أبدى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إعجابه الشديد بقدرات النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي. وقال مدرب مانشستر يونايتد السابق، في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "ميرور" البريطانية، إنه "بالنسبة للاعبين مثل مبابي، وعندما تتحدث عن المستقبل، فلن تحتاج إلى قول ما سيكون عليه في غضون خمس سنوات أو عشر سنوات القادمة".

وتابع "الداهية" البرتغالي حديثه عن "الجوهرة" الفرنسية قائلاً "لنركز فقط على الحاضر. إنه (مبابي) لاعب لا يصدق"، وأضاف: "أخذاً بعين الاعتبار سن كريستيانو رونالدو وميسي (فوق الـ 30)، نيمار الآن 27 ... أعتقد أن مبابي هو اللاعب الأكثر قيمة في العالم".

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وعن موهبة الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا في مونديال روسيا، قال مورينيو "فيما يخص مميزاته، إنه لاعب لا يصدق. كلمة واحدة كافية لوصفه، إنها تعني (لا يصدق) كل شيء".

وفي نفس السياق، يواصل كيليان مبابي، نشر سحره الكروي مع باريس سان جيرمان، إذ يحتل نجم منتخب "الديكة" صدارة هدافي الدوري الفرنسي لكرة القدم برصيد 26 هدفاً، في ظل توقعات بأن ينهي مبابي لقب الهداف لصالحه.

في المقابل، لازالت الشائعات تُحاصر بقوة مصير كيليان مبابي (20 عاماً) مع فريق العاصمة الفرنسية، إذ تشير عدة تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد مستعد لفتح خزائنه، من أجل ضم النجم الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية، فيما يرفض باريس سان جيرمان التفريط في خدمات نجمه القادم بقوة في عالم الساحرة المستديرة.