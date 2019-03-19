انت الان تتابع ميسي حاضر في المباراة الودية بين المغرب والأرجنتين في طنجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نجم فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي

وصل نجم نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي الاثنين إلى مدريد للالتحاق ببعثة منتخب بلاده، والتي تستعد لخوض مباراتين وديتين هذا الشهر ضد فنزويلا والمغرب، ستشهدان عودته لصفوف منتخب التانغو للمرة الأولى منذ مونديال 2018.

وغداة تسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى ريال بيتيس (4-1) في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني، انضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى زملائه في المنتخب، بحسب صور نشرت عبر حساب الأخير على "تويتر"، تحضيرا لخوض تمرين مشترك في مركز تدريب ريال مدريد.

وغاب نجم الفريق الكاتالوني عن المنتخب منذ الخروج أمام فرنسا في الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا، وسيعود لتشكيلة تستعد لخوض مباراتين وديتين ضد فنزويلا في 22 مارس/آذار على ملعب واندا متروبوليتانو التابع لأتلتيكو مدريد، وضد المغرب في 26 منه في طنجة.

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وتأتي المباراتان ضمن تحضيرات المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا الأمريكية الجنوبية، والتي تستضيفها البرازيل بين 14 يونيو/حزيران والسابع من يوليو/تموز.

معسكر تدريبي للمغرب في الرباط

من جانبه دخل المنتخب المغربي الاثنين معسكرا تدريبيا في الرباط استعدادا للقائهم بملاوي في 22 مارس/آذار ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، واللقاء الودي المرتقب بالمنتخب الأرجنتيني.

وسيتغيب عن أسود الأطلس في هذين اللقاءين حكيم زياش الذي تعرض لإصابة في مباراة فريقه أجاكس أمستردام السبت مع ألكمار ضمن الدوري الهولندي.