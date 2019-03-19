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هازارد يضع مستقبل نجم ريال مدريد على المحك!

بينما يُسارع ريال مدريد الخطى للظفر بخدمات نجم تشيلسي الأول إيدين هازارد، أوردت تقارير صحفية أن قدوم النجم البلجيكي المرتقب إلى القلعة المدريدية قد يدفع أحد نجوم ريال مدريد إلى اتخاذ قرار صعب في مسيرته الكروية.

بعد موسم مخيب للآمال على كل الأصعدة، يعتزم ريال مدريد تعزيز كتيبته الكروية بلاعبين من العيار الثقيل، إذ يطمح "الأبيض الملكي" للعودة إلى منصات التويج المحلية والقارية في أقرب وقت ممكن.

ويضع "الميرنغي" العديد من الأسماء، من أجل التعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية. ويأتي نجم تشيلسي إيدين هازارد على رأس قائمة اللاعبين، الذين يريد ريال مدريد ضمهم في "الميركاتو" الصيفي.

بيد أن قدوم النجم البلجيكي المحتمل جداً إلى القلعة المدريدية، قد يضع مستقبل نجم ريال مدريد على المحك مع الفريق، فقد أورد موقع "لو 10 سبورت" أن لاعب "الميرنغي" ماركو أسينسيو سيتضرر بشكل كبير من انتقال هازارد إلى ريال مدريد.

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وأوضح الموقع الفرنسي أن ماركو أسينسيو سيجد نفسه مرة ثانية حبيساً لدكة البدلاء، لاسيما مع المنافسة القوية حالياً مع الشاب الصاعد فينيسيوس وقدوم هازارد المحتمل، وأضاف أن هذا الوضع قد يدفع الدولي الإسباني إلى التفكير في مستقبله وربما الرحيل عن الفريق.

ولفت نفس المصدر إلى أن إدارة ريال مدريد تعتبر أسينسيو من اللاعبين، الذين لا يمكن التفريط في خدماتهم، بيد أنها في نفس الآن تحاول التعاقد مع هازارد، الذي يشغل نفس مكان أسينسيو فوق المستطيل الأخضر.

ولم يحصل ماركة أسينسيو على دقائق لعب كثيرة مع مدرب ريال مدريد السابق سانتياغو سولاري، غير أن تكرار نفس الوضع مع المدرب زيدان، والتعاقد مع إيدين هازارد سيجعل صاحب القدم اليسرى الساحرة يفكر ملياً في مستقبله مع ريال مدريد، حسب نفس المصدر.

يشار إلى أن تشيلسي، رفض العرض الأول المقدم من ريال مدريد للتعاقد مع إيدين هازارد، إذ أوردت قناة "لاسيكستا" الإسبانية أن "البلوز" أدار ظهره لمبلغ 82 مليون يورو، فيما يتوقع أن يرفع "الميرنغي" قريباً من عرضه المالي على أمل إقناع إدارة "البلوز" بالتخلي عن النجم البلجيكي.