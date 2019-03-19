كاسياس يريد مواصلة اللعب حتى عمر الأربعين

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حارس مرمى بورتو الاسباني ايكر كاسياس في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد بنفيكا في الدوري المحلي 2 مارس 2019

أبدى حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس الفائز بكأس العالم عام 2010 مع منتخب بلاده، رغبته في مواصلة اللعب حتى سن الأربعين وانهاء مسيرته في صفوف فريقه الحالي بورتو البرتغالي، كما أعلن الثلاثاء.

وقال كاسياس في تصريحات تلفزيونية "سأجدد عقدي على الأرجح هذا الأسبوع حتى عمر الأربعين. سأبلغ الثامنة والثلاثين من عمري قريبا وأغلب الظن بأني سأنهي مسيرتي في صفوف بورتو".

وكشف كاسياس ما قاله له رئيس النادي البرتغالي أنطونيو بينتو دا كوستا "لا أريدك ان تبقى لمدة عام فحسب بل حتى عمر الأربعين".

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وتابع كاسياس لموقع النادي الرسمي "اذا نجحت في القتال الى جانب زملائي لبلوغ أهداف الفريق فلا مشكلة لدي في مواصلة اللعب لأني مدين لهذه المدينة ولنادي بورتو".

وانتقل حارس المرمى السابق للمنتخب ونادي ريال مدريد، الى بورتو عام 2015 وأحرز في صفوفه بطولة الدوري المحلي الموسم الماضي.

ويسعى كاسياس الى إحراز دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة (3 مرات مع ريال مدريد) في مسيرته، وقد بلغ فريقه الدور ربع النهائي حيث سيواجه ليفربول الإنكليزي الشهر المقبل.